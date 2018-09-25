Новая дума Екатеринбурга приступила к работе

Екатеринбург, 25 сентября 2018, 08:03 — REGNUM В Екатеринбурге начала работу городская дума седьмого созыва. Первое заседание уже началось, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Открыл его Виктор Тестов, который с мая исполняет обязанности главы города — председателя городской думы.
Сегодня, 25 сентября, депутаты рассмотрят три вопроса. Среди них избрание председателяя гордумы и главы города.
Напомним, дума была избрана 9 сентября.
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