Новая дума Екатеринбурга приступила к работе

Екатеринбург, , 08:03 — REGNUM В Екатеринбурге начала работу городская дума седьмого созыва. Первое заседание уже началось, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Открыл его Виктор Тестов, который с мая исполняет обязанности главы города — председателя городской думы.

Сегодня, 25 сентября, депутаты рассмотрят три вопроса. Среди них избрание председателяя гордумы и главы города.

Напомним, дума была избрана 9 сентября.

Читайте развитие сюжета: В Екатеринбурге депутаты выбрали заместителя председателя гордумы