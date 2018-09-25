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Дочь бывшего президента Ирана предупредила Тегеран об опасности

Политика

Экономическая и политическая дестабилизация нарастает

Тегеран, 25 сентября 2018, 07:58 — REGNUM  Иранская политическая активистка Фаиза Хашеми Рафсанджани предостерегла Тегеран от последствий политической и экономической дестабилизации, сообщает 25 сентября Al Arabia.

Заявление дочери бывшего президента страны Али Акбера Хашими Рафсанджани последовало после значительного снижения популярности действующего президента Хасана Рухани.

Напомним, после нового витка конфронтации между Ираном и США в стране сложилась сложная экономическая ситуация за которой последовали акции протеста на которых экономические требования быстро сменились политическими.

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Противостояние Ирана и США
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