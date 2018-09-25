Турция продлила запрет на авиаперелеты в иракский город Сулеймания

Анкара, , 07:45 — REGNUM Власти Турции продлили запрет на авиарейсы в аэропорт иракского города Сулеймания, расположенного в Иракском Курдистане, сообщает 25 сентября Kurdistan.ru.

Запрет будет продлен еще на три месяца, причиной подобного решения, по версии турецкой стороны, стало нежелание Багдада делать конструктивные шаги для решения данной проблемы.

Напомним, запрет на прямые рейсы в аэропорты Иракского Курдистана были введены в ответ на референдум о независимости, который прошел в курдской автономии в сентябре 2017 года.

В последствии запрет был снят для аэропорта Эрбиля, ввиду тесных связей Анкары и правящей в регионе Демократической партии Курдистана.

Сулеймания является вотчиной другой влиятельной курдской партии — Патриотического союза Курдистана, обвиняемой в связях с Рабочей партией Курдистана, считающейся в Турции террористической организацией.

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