Мадрид, , 07:40 — REGNUM Министр юстиции Испании Долорес Дельгадо отказывается уходить в отставку несмотря на активные обвинения со стороны оппозиции в ее тесных связях с преступной структурой, возникшей в кругах высокопоставленных полицейских, пишет газета ABC 24 сентября.

В частности, ее подозревают в близком знакомстве с предполагаемым лидером преступной сети, бывшим комиссаром полиции Хосе Вильярехо, который в настоящее время содержится под арестом. Доказательством их знакомства служит аудиозапись 2009 года, записанная за обедом в фамильярной обстановке.

За несколько дней с момента поднятия этой темы министерство юстиции опубликовало четыре версии объяснений — от полного отрицания каких-либо отношений между Дельгадо и Вильярехо до признания факта, что они виделись три раза.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в связи с обвинениями в плагиате при написании магистерской работы ушла в отставку министр здравоохранения Кармен Монтон. В плагиате также обвиняется глава правительства Педро Санчес. Напомним, действующий кабинет министров, состоящий полностью из социалистов, работает с июня.

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