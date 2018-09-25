ЕС готов участвовать в восстановлении Сирии, но есть условия

Брюссель, , 07:37 — REGNUM Евросоюз выразил готовность участвовать в восстановлении Сирии. Однако для этого есть одно важное условие, которое должно быть соблюдено. Об этом заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

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Асад: Западные страны не будут участвовать в восстановлении Сирии

«Мы были бы готовы вкладывать средства в восстановление Сирии, но для этого нам нужны политические условия, законный с международной точки зрения политический процесс»,— уточнила Могерини.

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Она также добавила, что видит «окно возможностей», если ситуация в Иблиде будет развиваться достигнутым Россией и Турцией договорённостям. В этом случае «конституционный комитет сможет начать работу по запуску политического процесса и вовлечению международного сообщества», подчеркнула Могерини.

Ранее президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад заявил, что западные страны никак не будут участвовать в восстановлении его страны после разрушительной многолетней войны. По его словам, у сирийцев хватит для этого своих собственных сил. По данным ООН, этот восстановительные работы могут занять не менее 50 лет.

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Как сообщало ИА REGNUM, помощь в восстановлении Сирии после войны уже пообещал президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани. Кроме того, готовность восстанавливать разрушенные террористами объекты культурного наследия выразить Пекин. Соответствующая договорённость была достигнута между государственным музеем «Гугун» и министерством культуры Сирийской Арабской Республики о сохранении исторических реликвий.

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