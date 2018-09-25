«Жертвы пропаганды»: Ющенко сравнил Донбасс с нацистской Германией

Киев, , 07:37 — REGNUM Бывший президент Украины Виктор Ющенко сравнил жителей Донбасса с населением нацистской Германии, назвав их «жертвами пропаганды», соответствующее заявление он сделал в интервью каналу «112 Украина».

По его словам, за 4,5 года гражданской войны самосознание жителей Донбасса изменилось настолько, что в настоящее время проводить выборы в этом регионе под эгидой Киева не имеет никакого смысла.

«Почему в Германии в 1945 году не проводили выборы на американской, французской, британской территориях? — задался вопросом Ющенко. — Почему в 1946 году там не проводили выборы, Гитлера же уже не было. Почему не было выборов в 1947 году?»

Читайте также: Климкин: Россия и Украина находятся в состоянии экзистенциального конфликта

Он отметил, что жители Донецкой и Луганской Народных Республик общаются на «чужом языке», ходят в «Московскую церковь» и «молятся на Павлика Морозова», поэтому очевидно, что граждане Украины и жители Донбасса — «разные», но «не противоположные».

Напомним, в 2014 году в Киеве при прямой поддержке Запада произошел государственный переворот. Пришедшие к власти бандеровцы и их приспешники ведут антироссийскую внешнюю политику, гонениям подвергаются русский язык, Украинская православная церковь Московского патриархата, а также Донбасс с преимущественно русским населением.

По данным специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, только за семь месяцев 2018 года в Донбассе среди гражданского населения погибли 29 человек, ещё 132 мирных жителя были ранены.

Читайте также: Военный конфликт в Донбассе унёс жизни более 3 тыс. мирных граждан — ООН