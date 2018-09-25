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МИД РФ о поставках С-300 Сирии: США нужно более «трезво» оценивать ситуацию

Политика

24 сентября советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что поставки РФ в Сирию ЗРК С-300 обозначат «значительную эскалацию» ситуации Москвой

МИД РФ о поставках С-300 Сирии: США нужно более «трезво» оценивать ситуацию
Иллюстрация: Mil.ru
ЗРС С-300

Москва, 25 сентября 2018, 07:18 — REGNUM  Властям США необходимо более «трезво» оценивать ситуацию с поставкой зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 в Сирию, и более взвешенно относиться к действия России. Об этом в интервью «Интерфаксу» заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя заявление помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона.

«Мы (власти России) бы хотели обратиться с призывом к коллегам США более трезво… подходить к нашим действиям в этой ситуации», — подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства.

По его словам, Москва принимает такого рода решения после «детального и глубокого анализа» всех обстоятельств ситуации, поэтому об эскалации обстановки в Сирии не может быть и речи.

Как передавало ИА REGNUM, 24 сентября советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что поставки РФ в Сирию ЗРК С-300 обозначат «значительную эскалацию» ситуации Москвой.

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