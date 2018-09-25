Иракские курды соболезнуют жертвам теракта в иранском Ахвазе

Эрбиль, Ирак, , 07:18 — REGNUM Правительство Иракского Курдистана осудило террористический акт на военном параде в иранском городе Ахваз, сообщает 25 сентября Kurdistan.ru.

В заявлении, опубликованном курдской автономией, выражается соболезнование семьям погибших. Ответственность за нападение взяла сепаратистская группировка «Национальное сопротивление Ахваза».

Напомним, 22 сентября в ходе теракта в Ахвазе погибли 29 и пострадали свыше 60 человек, по которым была открыта стрельба во время военного парада. После этого иранский власти заявили, что к произошедшему имеют отношение США, ОАЭ и Саудовская Аравия.

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