На новые выборы губернатора казна Приморья потратит 290 млн рублей

Владивосток, , 06:12 — REGNUM Предстоящие выборы губернатора Приморья обойдутся региону в 290 млн рублей и это без оплаты видеонаблюдения, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на крайизбирком.

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По информации представителя Приморской избирательной комиссии Натальи Камаевой планируемая сумма на проведение новых выборов главы региона — 290 млн рублей. В сумму включены затраты только на избирательный процесс — в смете нет видеонаблюдения.

Приморский избирком отправит расчеты в администрацию края, а оттуда смета поступит в Законодательное собрание. Именно краевые депутаты решат денежный вопрос на обеспечение выборов губернатора-2018.

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Ближайшее заседание ЗС ПК состоится 26 сентября, где планируется определить дату выборов.

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Как сообщало ИА REGNUM, из-за многочисленных нарушений во втором туре 16 сентября итоги выборов губернатора были признаны недействительными.