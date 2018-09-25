Трамп назвал Ким Чен Ына «потрясающим и открытым»

Нью-Йорк, США, , 05:43 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил о встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном в ближайшее время, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что американский президент сделал это заявление на встрече с президентом Южной Кореи Мун Чже Ином в рамках 73-й Генассамблеи ООН.

«Председатель Ким очень открытый и потрясающий, честный. Я думаю, он хочет, чтобы все получилось», — заявил он.

Также президент Южной Кореи передал Трампу личное письмо от северокорейского лидера, где говорится о желании поскорей встретиться с американским президентом.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что подготовкой следующей встречи между ним и лидером КНДР Ким Чен Ыном уже занимается госсекретарь США Майк Помпео.

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