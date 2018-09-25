В Крыму ждут туристов и драгоценности из Якутии

Якутск, , 05:14 — REGNUM Из Крыма в Якутию могут быть организованы прямые поставки фруктов и овощей. О такой возможности в рамках встречи с постпредом Якутии Андреем Федотовым заявил представитель Крыма Георгий Мурадов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Якутии. В ответ в Крыму ждут турпоток из республики.

«Поскольку Крым претендует на роль «точки входа» различных товаров из зарубежных стран, то открывается новая возможность получения недорогой продукции и последующей её отправки в северную республику», — сказал Георгий Мурадов.

Он пояснил, что морские порты полуострова вскоре будут принимать товары из Сирии, что позволить направлять в Якутию свежие фрукты и овощи без посредников, и это отразится на их цене.

Постпред Крыма также выразил заинтересованность в создании на полуострове совместных производств, а также в открытии в Крыму фирменных магазинов драгоценных изделий. В планах у представителей республики также обмен профессиональными кадрами, в частности специалистами в области речного и морского хозяйства.

Первым серьёзным совместным экономическим проектом республик может стать реализация намерений Крыма и якутской компании «ЖДЯ» по реконструкции железной дороги от Крымского моста до Евпатории. Темой встречи двух постпредов также стали мосты — Керченский и Ленский.

«Жители Крыма и Якутии хорошо помнят время, когда встал вопрос о строительстве Крымского моста, а проект строительства Ленского моста был приостановлен, — сказал Андрей Федотов. — В тот момент якутяне проявили солидарность с крымчанами и выступили за строительство моста, который позволил Крыму органично влиться в Российскую Федерацию. Уверен, что теперь, когда проект успешно реализован, крымчане выступят в поддержку строительства Ленского моста как на уровне широкой общественности, так и на уровне руководства региона. И, конечно, поделятся с нами наработанным опытом».

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2013 году планы строительства моста через реку Лену пришлось отложить на неопределённый срок из-за необходимости возведения мостового перехода в Крым. Тогда цена контракта по якутскому мосту составляла 56 млрд рублей, а общая стоимость строительства — более 73 млрд. Победителем конкурса стала компания «Транспортные концессии (Саха)», которая даже успела поговорить с Росавтодором о ключевых вопросах строительства моста.