Могерини сказала, кому выгодна ядерная сделка с Ираном

Нью-Йорк, США, , 05:11 — REGNUM Всем участникам ядерной сделки с Ираном выгодно соблюдение этого соглашения, заявила журналистам глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

«Думаю, что полное выполнение соглашения в интересах всех, в том числе и Ирана», — заявила Могерини.

Напомним, США долгое время (с 2015 г.) являлись участниками Совместного всеобъемлющего плана действий (так называемой ядерной сделки с Ираном), а с приходом к власти президента Дональда Трампа вышли из него. Европейские участники не последовали за Вашингтоном.

Россия и Китай неоднократно заявляли о важности соглашения, отказ от которого привел бы к обострению на Ближнем Востоке и к потере контроля над ядерным оружием в регионе.

Ситуация вокруг Ирана в очередной раз обострилась после теракта в городе Ахвазе (Иран), где погибли 29 и пострадали десятки человек. Вашингтон использовал эти события для обвинения Тегерана в пособничестве терроризму. Со стороны Тегерана также прозвучали обвинения в адрес ряда стран, в том числе США и Саудовской Аравии.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Тегеран призвал Вашингтон прекратить санкционное давление, угрожая перекрыть стратегически важный Ормузский пролив.

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