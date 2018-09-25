Пентагон: США еще не решили разместить военную базу в Польше

Вашингтон, , 05:03 — REGNUM США еще не принимали никаких решений по размещению постоянной военной базы в Польше, заявил глава минобороны США Джеймс Мэттис журналистам.

«Сейчас мы пытаемся понять, в чем состоит предложение Польши и то, что я бы назвал «пропускной возможностью» в рамках этого предложения. Мы до сих пор находимся на стадии переговоров и очень ценим предложение польской стороны», — заявил он.

Он подчеркнул, что США в данный момент изучают все возможности размещения военной базы в Польше, в том числе и необходимость создания там инфраструктуры.

Ранее президент Польши Анджей Дуда на переговорах с президентом США Дональдом Трампом предложил создать американскую базу в стране, которой присвоят название «Форт Трамп». За постоянное размещение американских войск Польша готова платить не менее двух миллиардов долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября пресс-секретарь польского премьер-министра Михал Дворчик заявил, что польская сторона еще не выбрала место для размещения американской базы. Однако, по его словам, базу планируют размещать на восточной или северо-восточной границе страны.

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