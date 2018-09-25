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Тегеран пригрозил Вашингтону перекрыть Ормузский пролив

Политика

Рухани: Это произойдет, если Вашингтон будет развивать свою политику антииранских санкций

Тегеран пригрозил Вашингтону перекрыть Ормузский пролив
Ugo14
Ормузский пролив

Тегеран, 25 сентября 2018, 04:35 — REGNUM  Решение о перекрытии Ормузского пролива могут принять иранские власти в случае продолжения санкционного давления со стороны Вашингтона, заявил президент Ирана Хасан Рухани в интервью NBC.

Иранский президент назвал такую перспективу весьма реальной.

«Если водный путь из Персидского залива должен оставаться свободным и безопасным, то он должен оставаться таким для всех», — отметил Рухани.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, теракт в городе Ахвазе (Иран) стал очередным поводом для Вашингтона обвинить Тегеран в финансировании терроризма. После новых антииранских заявлений Вашингтона Рухани выступил с резкой критикой в адрес американской политики.

Напомним, северное побережье Ормузского пролива (между Оманским и Персидским заливом) принадлежит Ирану, южное — ОАЭ и Оману. Это единственный морской путь для экспорта газа и нефти из стран Персидского залива в Японию, США и Западную Европу.

Читайте ранее в этом сюжете: Тегеран возмущен обвинениями США из-за теракта в Ахвазе

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