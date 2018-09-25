Вторник, 25 Сентября 2018 года
03:57:31 МСК

Тегеран возмущен обвинениями США из-за теракта в Ахвазе

Политика

Если бы США обвинили в теракте 11 сентября

Тегеран, 25 сентября 2018, 03:40 — REGNUM  Возложение американцами ответственности за теракт в городе Ахвазе (Иран) на иранское правительство — это ужасные слова, заявил президент Ирана Хасан Рухани в Twitter.

Комментируя заявление постпреда США при ООН Никки Хейли, он отметил:

«Официальный представитель США недавно сказала ужасное про теракт в Ахвазе и выставила иранское правительство ответственным! Что бы подумали американцы, если бы мы сказали подобное про теракт 11 сентября?»

Напомним, 22 сентября в ходе теракта в Ахвазе погибли 29 и пострадали десятки человек, по которым была открыта стрельба во время военного парада. После этого иранский власти заявили, что к произошедшему имеют отношение США, ОАЭ и Саудовская Аравия.

Комментируя произошедшее в Иране, Хейли заявила, что все деньги, «которые поступали в Иран, шли на его военные расходы» и что Рухани «стоит посмотреть в зеркало», а не обвинять Вашингтон.

Читайте ранее в этом сюжете: Иран пригрозил США и Израилю «сокрушительным» ответом за теракт в Ахвазе

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Противостояние Ирана и США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить