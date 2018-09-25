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Британские лейбористы собрались голосовать против плана Мэй по Brexit

Политика

Если Мэй не пойдет на уступки

Лондон, 25 сентября 2018, 03:35 — REGNUM  Лейбористская партия Великобритании намерена голосовать против плана премьер-министра страны Терезы Мэй по выходу из состава Евросоюза, заявил министр «теневого кабинета» по делам Brexit Кир Стармер, сообщает Reuters.

«Если Тереза Мэй выдвинет план, который не удовлетворяем нашим требованиям, — а скорее всего будет именно так — лейбористы будут голосовать против. Никаких «если» или «но», — заявил Стармер.

По его словам, лейбористская партия выдвинула шесть требований, которые необходимо соблюсти в сделке по Brexit. Эти требования включают в себя интенсивное сотрудничество с ЕС и сохранение преимуществ от членства в Евросоюзе в области торговли для Соединенного Королевства.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о приверженности своему плану по выходу страны из состава ЕС. Сообщается, что ее команда готова и дальше продвигать свой план, несмотря на участившуюся критику.

Читайте ранее в этом сюжете: Мэй верна своему курсу на Brexit, несмотря на критику

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Выход Великобритании из Евросоюза
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