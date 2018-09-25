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Лавров отправился в США для участия в Генассамблее ООН

Политика

28 сентября он выступит перед государствами — членами ООН

Москва, 25 сентября 2018, 03:24 — REGNUM  Глава российского МИД Сергей Лавров отправился в Нью-Йорк для участия в 73-й Генассамблее ООН, сообщает пресс-служба МИД России.

Сообщается, что у Лаврова на 28 сентября запланировано обращение к членам ООН. Также российский министр планирует провести серию двусторонних встреч и участвовать в некоторых многосторонних мероприятиях.

Напомним, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Сергей Лавров встретится с генсеком ООН Антониу Гуттеришем в рамках проходящей в Нью-Йорке Генассамблеи всемирной организации. Также у Лаврова запланирована встреча с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

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МИД России
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