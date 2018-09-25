Лавров отправился в США для участия в Генассамблее ООН

Москва, , 03:24 — REGNUM Глава российского МИД Сергей Лавров отправился в Нью-Йорк для участия в 73-й Генассамблее ООН, сообщает пресс-служба МИД России.

Сообщается, что у Лаврова на 28 сентября запланировано обращение к членам ООН. Также российский министр планирует провести серию двусторонних встреч и участвовать в некоторых многосторонних мероприятиях.

Напомним, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Сергей Лавров встретится с генсеком ООН Антониу Гуттеришем в рамках проходящей в Нью-Йорке Генассамблеи всемирной организации. Также у Лаврова запланирована встреча с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.