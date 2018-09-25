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США признали тщетность попыток давить на Россию по теме Украины

Политика

Волкер: Мы не смогли

Вашингтон, 25 сентября 2018, 02:36 — REGNUM  Попытки Вашингтона заставить Москву изменить свою позицию по Украине не увенчались успехом, заявил американский спецпредставитель Курт Волкер на форуме Центра анализа европейской политики.

«Что мы не смогли сделать, так это заставить Россию изменить свою позицию», — заявил Волкер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 сентября американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что Москва действует на Украине и в Сирии так, что это мешает Вашингтону. Действия России «злонамеренны» и «дестабилизирующи».

Читайте ранее в этом сюжете: Госсекретарь США: Действия России на Украине противоречат интересам США

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