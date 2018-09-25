Вторник, 25 Сентября 2018 года
02:36:07 МСК

Болтон: США уйдут из Сирии только вслед за Ираном

Политика

Сначала Иран должен вывести свои войска

Нью-Йорк, США, 25 сентября 2018, 02:17 — REGNUM  Военный контингент США останется в Сирии до тех пор, пока Иран не выведет из республики свои войска, заявил помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джон Болтон на 73-й Генассамблее ООН.

По словам Болтона, это касается не только иранских войск, но и «иранских ставленников» и неких иранских нерегулярных военизированных формирований.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября президент США Дональд Трамп заявил о скором разгроме террористов в Сирии. По его словам, основной вклад в победу над «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сделала американская армия. Он добавил, что вопрос вывода войск США из Сирии будет рассматриваться лишь после окончательного разгрома террористов.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп заявил о скором разгроме террористов в Сирии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Сирии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить