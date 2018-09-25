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Украинские «Донбасс» и «Корец» доплыли до Мариуполя

Политика

А также «Кременчуг» и «Лубны»

Мариуполь, Украина, 25 сентября 2018, 02:09 — REGNUM  Два корабля ВМС Украины «Донбасс» (поисково-спасательный) и «Корец» (морской буксир), проследовавшие по Керченскому проливу под арками Крымского моста, прибыли в порт Мариуполя, «Украинский милитаристский портал».

Также вместе с ними пришли два малых бронированных артиллерийских катера «Кременчуг» и «Лубны».

Напомним, 22 сентября «Донбасс» и «Корец» вошли в исключительную экономическую зону РФ у берегов Крыма, а 23 сентября они прошли под арками Крымского моста. Украинские корабли будут дислоцироваться в городе Бердянске (Запорожская область, Украина), где появится новая украинская военно-морская база.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, комментируя эти маневры, глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что на фоне Крымского моста украинские корабли выглядели как «два ржавых корыта».

Читайте ранее в этом сюжете: Аксенов о прошедших у берегов Крыма кораблях Украины: «Печальное зрелище»

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Украина и МВФ
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