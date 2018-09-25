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Названо число задержанных по делу о теракте в Ахвазе

Политика

Информация поступила из министерства информации Ирана

Тегеран, 25 сентября 2018, 01:50 — REGNUM  По делу о теракте в городе Ахвазе (Иран) задержаны 22 человека, сообщает Reuters.

«22 человека, подозреваемых в нападении в Ахвазе, идентифицированы и задержаны», — сообщили в иранском министерстве информации.

Напомним, теракт в Ахвазе произошел 22 сентября во время военного парада. Прогремели выстрелы, в результате которых погибли 29 человек, десятки присутствующих на торжестве пострадали.

Источник атаки был обнаружен, нескольких террористов застрелили. Ответственность за содеянное взяла на себя организация, финансируемая, по данным Тегерана, из Саудовской Аравии. Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Ирана задержали подозреваемых.

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