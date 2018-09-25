Фонд Сороса обозлился на Венгрию и подал в суд за «Стоп Сорос»

Вашингтон, , 01:33 — REGNUM Фонд «Отрытое общество», основанный американским миллиардером Джорджем Соросом, подал иски в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и Конституционный суд Венгрии за пакет антимиграционных законов, принятый в стране, под неофициальным названием «Стоп Сорос», сообщает Associated Press.

По словам юридического представителя фонда, эти законы предназначены для запугивания «независимых» представителей гражданского общества в Венгрии.

«Правительство дискредитировало юридическую независимость страны, приручило СМИ, и теперь ищет способы заставить гражданское общество замолчать», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, летом в Венгрии был принят пакет антимиграционных законов под неофициальным названием «Стоп Сорос». Этот закон регулирует деятельность неправительственных организаций (НПО), которым теперь грозит уголовное преследование за оказание помощи и предоставление убежища нелегальным мигрантам.

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