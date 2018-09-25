Нино Бурджанадзе: «Тебя можно бить и убивать, если называют прорусским»

Москва, , 02:13 — REGNUM В отношении прорусских политиков в Грузии не соблюдаются права человека, рассказала 24 сентября лидер партии «Демократическое движение — Единая Грузия» Нино Бурджанадзе в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

«Я поняла, что если тебя называют прорусским, тебя можно бить, убивать, сажать в тюрьму. И Запад, которому я так верила, ничего не скажет по этому поводу. А если ты будешь говорить против Путина, России и прозападные ценности, тебя будут подкармливать», — заявила Бурджанадзе.

По ее словам, США не реагировали на массовое нарушение прав человека в ее стране.

«Когда в Грузии начались массовые нарушения прав человека, когда из одной моей партии 41 человек сидели в тюрьме, им ни разу США, несмотря на то, что у меня были и знакомства, и контакты, ни разу не заступились ни одним словом, чтобы защитить этих политических заключенных. Я помню 26 мая 2011 года, когда разгромили нашу демонстрацию совершенно мирную, в отличие от Майдана, где приносили пирожки и печенья, хотя там демонстранты использовали и коктейли Молотова, и оружие и были жертвы. С нашей стороны не было разбито ни одного окна. Тем не менее с нашей стороны были жертвы, нам закрыли все выходы, с нами ужасно расправились. Тем не менее, на второй день весь дипломатический корпус (США в Грузии, — прим.) стоял рядом с Саакашвили и принимал парад. Никто нас не защитил», — сообщила она.

Нино Бурджанадзе последние годы является одним из лидеров грузинской оппозиции. Ее партия выступает за восстановления диалога с Россией.