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«Нейтральная» Молдавия примет участие в военной миссии ЕС в Мали

Политика

В правительстве говорят, что это обязательство в рамках соглашения об ассоциации с ЕС

Кишинёв, 25 сентября 2018, 01:23 — REGNUM  Правительство Молдавии одобрило участие молдавских военнослужащих в военной миссии Европейского союза в Мали. В правительстве Молдавии сообщили, что это обязательство страны в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС, передает ИА REGNUM.

В кабинете министров также заверили, что конституционный нейтралитет страны «не препятствует участию в операциях под эгидой ООН или ЕС». По решению правительства, 1 октября двое военнослужащих Национальной армии Молдавии будут откомандированы на полгода в Мали.

Молдавия, напомним, также принимает участие в военной миссии НАТО в Косово.

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Молдавия и НАТО
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