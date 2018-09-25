«Нейтральная» Молдавия примет участие в военной миссии ЕС в Мали

Кишинёв, , 01:23 — REGNUM Правительство Молдавии одобрило участие молдавских военнослужащих в военной миссии Европейского союза в Мали. В правительстве Молдавии сообщили, что это обязательство страны в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС, передает ИА REGNUM.

В кабинете министров также заверили, что конституционный нейтралитет страны «не препятствует участию в операциях под эгидой ООН или ЕС». По решению правительства, 1 октября двое военнослужащих Национальной армии Молдавии будут откомандированы на полгода в Мали.

Молдавия, напомним, также принимает участие в военной миссии НАТО в Косово.