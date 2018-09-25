Избиратели ждут от Бурджанадзе решительных шагов в сторону России

Москва, , 02:12 — REGNUM Нино Бурджанадзе решила не участвовать в президентских выборах, потому что у этой должности в Грузии ограничены полномочия. Об этом лидер партии «Демократическое движение — Единая Грузия» рассказала 24 сентября в эфире программы «Большая игра на Первом канале.

«От меня избиратели ждут, что я сделаю, например, по отношении к России решительные шаги, чтобы изменить ситуацию, которая сейчас есть», — сказала Бурджанадзе. И напомнила ситуацию с президентом Молдавии Игорем Додоном, которого вновь временно отстранили от занимаемой должности.

Также партийный лидер объяснила, зачем Запад ведет по отношении к Грузии целенаправленную политику.

«Нужно, чтобы вокруг России были государства, которые недоброжелательно относятся к России. Это для меня сейчас совершенно очевидно. Нужно, чтобы у Соединенных Штатов была возможность манипулировать и воздействовать на те государства, которые окружают Россию для того, чтобы осуществлять свои интересы», — заявила Бурджанадзе.

Нино Бурджаназе видный грузинский политик, исполняла обязанности президента, до 2008 года являлась председателем парламента. Последние годы находится в оппозиции.