Теракт в Ахвазе: почерк — зачинателей агрессии против Югославии

Сергей Шакарянц, , 11:14 — REGNUM

Когда-нибудь 22 и 23 сентября 2018 года войдут в новонаписанную историю нашего региона как даты фактического объявления войны. По крайней мере, Сирии и Ирану — и со стороны Израиля — США, Саудовская Аравия не в счёт. Марионеточные «санитарно-кордонные» государства всегда таковыми остаются, будь то какая-нибудь Польша времён Пилсудского или современная Саудовская Аравия. Зверский теракт в иранском юго-западном городе Ахваз, где жертв и раненных среди невинного гражданского населения (причём большинство женщины и дети…) на порядок больше, чем военнослужащих КСИР Ирана, — наглядное доказательство того, насколько ценны права человека для западных «защитников демократии» и израильских «радетелей за благосостояние иранского народа». Всё сделано именно по американским лекалам — нанести удар в день, признанно считающийся Священным в той или иной стране. Помнит ли мир, что НАТО начала бомбёжки Югославии в Священный для сербов и других православных народов Балкан день — 28 июня, Видовдан, День Святого Вита? Для Ирана подонки избрали 22 сентября — начало Недели Священной обороны, посвящённой победе Ирана в войне с Ираком. Молодец Израиль — хоть молчит, не лезет с «советами иранскому народу», в отличие от США, чья представительница в ООН Никки Хейли уже беспардонно заявила миру, мол, иранцам надо не нас, американцев, обвинять, а им «нужно посмотреть в зеркало». Если недалёкий по умственным способностям шоумэн Дональд Трамп рассчитывает запугиванием и шантажом заставить Иран капитулировать, то надо сказать, что нынешняя правящая администрация США — явный показатель деградирования актуальных элит Америки, каждый новый президент хуже предыдущего.

С другой стороны, теракт в Ахвазе — явно следующее по очереди звено цепи, начавшейся с «подставы» израильтянами российского самолёта радиоэлектронной разведки Ил-20 в окрестностях Латакии и 15 погибших штатных военнослужащих Вооружённых сил России. Кто бы и что бы ни говорил, окончательный вердикт МО РФ от 23 сентября мало чем отличается от первоначального заявления российского военного ведомства о том, кого оно признало виновным в трагедии Ил-20. К чему это всё приведёт, покажет самое ближайшее будущее. Пока объявлено, что «разморожен» вопрос поставки российских ЗРК С-300 Сирии. Не зря госсекретарь США и бывший директор ЦРУ Майк Помпео в интервью, приуроченном к открытию сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, уже громогласно намекает Москве — США хотят войны с Россией. В интервью программе «Встреча с прессой» на канале NBC 23 сентября (до или после вердикта Минобороны РФ — неважно, понятно, что Вашингтон давно готовился к такому заявлению) Помпео заявил, что администрации Трампа «пока не удалось дать отпор многочисленным дестабилизирующим действиям России во всем мире». По его словам, «Россия работает против американских интересов на Украине, в Сирии и других «горячих точках» мира». К слову, примечательное признание, в силу которого сломан стереотип для многих граждан Армении-адептов Америки, годы напролёт орущих, что, мол, в вопросе Нагорного Карабаха «у России и США нет противоречий». Как видите, есть, и эти противоречия признаёт не кто-то иной, а бывший директор ЦРУ и нынешний госсекретарь США. Ещё раз хотим напомнить, тем более — на фоне акта неприкрытой террористической агрессии в иранском Ахвазе: развернуть войны на границах Ирана, в том числе и на его северных границах, окружить Иран очагами нестабильности и т. д. было и есть выгодно только США, Израилю и их марионеточным союзникам. В том числе Турции, Саудовской Аравии и т. д.

Трусливые наскоки израильтян и американцев — в данном случае, на наш взгляд, неважно, кто именно ответственен за теракт в Ахвазе, — это и месть за катастрофу их «прокси-армий» и спецслужб в Сирии, и отвлекающий манёвр. От чего отвлекают США и Израиль? А давайте проследим, что там творится-то в Сирии. 21 сентября поступали сообщения, что «снимаются с эфира» выложенные ранее видеокадры, на которых демонстрировалась «репетиция» о якобы «использовании химического оружия сирийской армии в Идлибе». Кто выкладывал это и кто снимал — надо надеяться, что когда-нибудь мир и про это узнает. Появились также неподтверждённые слухи, что членов пресловутых «Белых касок» массово начали вывозить из Идлиба. Однако видеоролик остался на арабской и английской версии и попал в руки сирийского агентства SANA. И SANA обнародовало видеоролик с несколькими дублями инсценировки химической атаки в сирийской провинции Идлиб. По данным SANA, всего было записано три сценария съёмок «химической атаки». Ролик длится около пяти минут. На нём люди, связанные с террористической организацией «Белые каски», поливают людей, якобы поражённых химическим оружием, водой. При этом хорошо видно, что участники съёмок в нескольких сценариях меняются ролями и предстают то в роли жертв «химической атаки», то в роли медицинских работников, оказывающих помощь «пострадавшим». Также заметно, что детали одежды одних и тех же людей на видеозаписи отличаются. Данная видеозапись готовилась для обвинения сирийских правительственных сил в проведении химической атаки. Это должно было использоваться как повод для массированного удара США и их сателлитов по Сирии.

А вечером того же дня, по информации ливанского ресурса Al-Masdar News, вспыхнули ожесточенные столкновения между Сирийской Арабской армией и протурецкими боевиками из так называемой «Свободной сирийской армии». Эта ССА была создана, как известно, под эгидой США, а потом, судя по всему, была «передана на баланс» вооружённых сил и спецслужб Турции. И сейчас эту ССА целиком и полностью «опекает» лично турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Местные источники утверждают, что сирийские военные выпустили пару мин в сторону позиций протурецких боевиков в городе Эль-Баб в восточной части сирийской провинции Алеппо с целью погасить огневые точки протурецких террористов. В ответ боевики ССА ударили несколькими ракетами по позициям сирийских военных в соседнем городе Тадеф, находящимся к югу от города Эль-Баб. Затем начался шквал огня с обеих сторон. Взаимные обстрелы не прекращались в течение всего вечера 21 сентября. Общее число жертв с обеих сторон пока неизвестно. Местные наблюдатели обращают внимание, что это первое почти за год очень крупное противостояние между сирийскими войсками и протурецкими джихадистами на оси Эль-Баб — Тадеф. Ранее сирийская армия, как правило, ограничивалась ответными ударами на обстрелы протурецких боевиков своих позиций и жилых кварталов. Для ответных ударов кроме ракет и артиллерии применялись ВВС Сирии и ВКС РФ. Для наведения сирийских ракет и артиллерии активно использовалась информация российских беспилотников-разведчиков. Но сейчас, видимо, сирийские военные либо просто не выдержали, либо же имели на руках некую информацию о готовящемся наступлении протурецких сил со стороны Эль-Баба на Алеппо и близлежащие населённые пункты.

22 сентября, по информации местных источников, группировка «Лива Шухада Аль-Карьятейна» («Бригада шахидов (мучеников) города Аль-Карьятейн») со своими семьями собирается покинуть район Эт-Танф, провинция Хомс, но — юг Сирии, можно сказать, что на стыке границ Сирии с Ираком и Иорданией. И это — база США, Англии, Иордании, а негласно и Израиля, хотя израильтяне всю дорогу после создания в Эт-Танфе диверсионно-подрывной антисирийской базы отрицали какую бы то ни было причастность к Эт-Танфу. Эта группировка поддерживается США, вела боевые действия с Сирийской Арабской армией. Она относится к числу крупных группировок в этом районе. Разговоры о том, что её боевики воевали и с «Исламским государством» (ИГ) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — блеф, многократно разоблачавшийся официальным Дамаском. Тут что характерно? Соглашение о выводе группировки на север Сирии заключено с сирийскими и российскими военными. Перед эвакуацией боевики должны сдать тяжёлое вооружение и технику. Боевики с семьями находятся в лагере беженцев «Рукбан». Кроме этого, недавно появилась информация, что скоро лагерь беженцев могут покинуть и мирные жители. Ранее неоднократно сообщалось, что в лагере сложилась тяжелая гуманитарная обстановка. Американские военные не допускали туда сирийское правительство и международные организации, чинили препятствия оказанию гуманитарной помощи. Многие беженцы были поставлены на грань выживания. Это облегчало боевикам вербовку беженцев в ряды своих исламистских группировок. По приблизительным данным, в лагере находится около 80 тысяч человек. Лагерь беженцев «Рукбан» расположен прямо возле базы Эт-Танф. Гарнизон базы состоит в основном из военнослужащих американских сил специальных операций, а также военнослужащих других стран международной коалиции, возглавляемой США. Вокруг базы американские военные установили запретную зону радиусом 55 км. Местные источники предполагают, что эвакуация исламистской группировки и предстоящая эвакуация местных жителей свидетельствуют о том, что войска США могут покинуть этот район. Россия и сирийское правительство неоднократно призывали Вашингтон вывести свои войска из района Эт-Танф.

В тот же день сирийское агентство SANA сообщило, что так называемая коалиция под руководством США эвакуировала террористов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из юго-восточной части сирийской провинции (в основном курдонаселённой) Дэйр-эз-Зор. Операция по эвакуации была проведена вертолётами коалиции. Были вывезены полевые командиры и некоторые главари ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Боевики были транспортированы из населённого пункта Аль-Марашда. Место, куда они доставлены, неизвестно. Агентство SANA обращает внимание, что международная коалиция под руководством США официально декларирует борьбу с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а на самом деле спасает террористов, эвакуируя главарей этой группировки, используя свою вертолётную авиацию. Напомним, что ранее подобные эвакуации США проводили из восточной части Сирии. Также наносились удары по позициям сирийских военных для поддержки террористов, в частности, в сентябре 2016 г. в районе Джебель ас-Сарда. Террористам также предоставлялись разведданные о расположении сирийских подразделений с целью организации нападений на них. Начальник Объединённого штаба ОДКБ СНГ Анатолий Сидоров недавно сообщил СМИ, что 2,5 тысячи боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2018 г. были переброшены в афгано-пакистанскую зону. Он отметил, что боевики и дальше работают над проектом «Великий Халифат». Афганистан необходим группировке как тыловая база для дальнейшего продвижения в Центральную и Южную Азию. Ранее МИД РФ со ссылкой на местные афганские источники сообщал о неопознанных вертолётах, которые перебрасывают террористов в районы Афганистана, граничащие с СНГ.

Как видим, быстрота «смены декораций» в Сирии после гибели российского Ил-20, да и теракта в иранском Ахвазе, стала воистину калейдоскопической. И никто не возьмётся предсказать, что произойдёт в дальнейшем. Посол Сирии в России Рияд Хаддад в интервью РИА Новости 24 сентября заявил, что российские ЗРК С-300 позволят Сирии защититься от враждебных действий Израиля и подведут под ними черту. Выразив соболезнования в связи с гибелью российского экипажа Ил-20, погибшего «в результате наглого поведения Израиля и его агрессии на сирийскую землю», Хаддад отметил, что удары Израиля по предприятиям и научным центрам «подтверждают государственный терроризм государства Израиль». Кроме того, сирийский дипломат заявил, что Тель-Авив «оказывал всяческую логистическую и военную помощь террористическим группировкам, чтобы они не потерпели поражение в Сирии». В связи с заявлениями Хаддада напомним, что 24 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу помимо того, что анонсировал скорую (за 2−3 недели) поставку С-300 Сирии и подчеркнул, что усилятся меры безопасности российских баз в Сирии и Россия резко повысит техническую оснащённость командных пунктов ПВО Сирии, также заявил, что российские военные будут осуществлять радиоэлектронное подавление систем спутниковой навигации, связи и бортовых РЛС боевой авиации, атакующей сирийские объекты. Министр обороны РФ подчеркнул, что в 2013 г. по просьбе Израиля Москва приостановила поставку С-300 военным Сирии, но после инцидента с Ил-20 ситуация резко изменилась. Вчитаемся ещё раз — и если по простому трактовать слова С. Шойгу, то мы вправе понять, что Россия, по сути, введёт пресловутую бесполётную зону над Сирией, правда, только для авиации США, Израиля и их союзников.

Израиль реагирует, хотя пытается делать хорошую мину при явно плохой игре. То из Тель-Авива несутся смешки, мол, израильские лётчики «справятся и с С-300» или — «мы не хотим позорить Россию и российские вооружения». Как будто бы это не из сирийских С-200 сбивались два израильских F-16! Разве израильская авиация «опозорила» российский устаревший ЗРК или всё с точностью до наоборот? То из Тель-Авива грозят «уничтожать С-300 в Сирии», забыв написать — как? В особенности с учётом предупреждения от С. Шойгу российские военные будут осуществлять «радиоэлектронное подавление систем спутниковой навигации, связи и бортовых РЛС боевой авиации, атакующей сирийские объекты». Так что целиком и полностью разделяем оценку одного из российских СМИ — сейчас в Израиле «тревога при показном спокойствии». Во всяком случае, лица военные, а не гражданские в Армии обороны Израиля, думается, наглядно понимают, что теперь при желании сирийского военного командования ни один военный самолёт безнаказанным не уйдёт ни с воздушного пространства над Средиземным морем, ни с неба над соседним Ливаном. И хоть сейчас мы говорим об Израиле и его заботах, на секунду отвлечёмся… ради Турции. Потому что там идёт массовый психоз и новые аресты военных — по поступающим данным, за сутки (с 23 по 24 сентября) арестовано свыше 170 военнослужащих. И тут же боевики в Идлибе пообещали, что, мол, в ближайшие дни «определятся», соглашаться ли с требованиями из соглашения Путин — Эрдоган или нет. Опять будем отрицать, что все — именно все без исключения — последние события в регионе, включая теракт в иранском Ахвазе, связаны друг с другом мириадами невидимых и видимых нитей? Или всё же мир признает то, что давным-давно, ещё с захвата террористами ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) иракского Мосула летом 2014-го, утверждают спецслужбы Ирана — что за спинами террористов, устроивших агрессию и хаос в Ираке и Сирии, стояли и стоят именно США и Израиль, а все остальные страны — это сподручные Вашингтона и Тель-Авива?

Вернёмся к Ирану. 24 сентября министр информации и разведки Ирана Махмуд Алави заявил, что несколько подозреваемых в причастности к теракту на военном параде в иранском городе Ахваз задержаны, передало новостное агентство Tasnim News. «Мы представим суду каждого террориста», — заверил глава иранского разведведомства на траурной церемонии поминовения жертв теракта. Напомним, что вокруг ответственности за теракт возникла своеобразная конкуренция между двумя экстремистскими силами. Это хорошо известная террористическая организация ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и малоизвестная широкой общественности группировка «Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе» (или «Аль-Ахвазия»), которой приписывают связи с Саудовской Аравией. В этот же день высшее командование КСИР Ирана предупредило США и Израиль об ожидающем их «опустошительном ответе» после теракта в городе Ахваз. Командование КСИР продолжает настаивать, что за организацией атаки стоят американские и израильские спецслужбы, а также их союзники в арабских странах Персидского залива, передавало британское агентство Reuters. На церемонии похорон жертв теракта зам. командующего КСИР, бригадный генерал Хоссейн Салами обрушился на власти США и Израиля с угрозами: «Вы увидите наше мщение… Вы увидите, что наш ответ будет сокрушительным и опустошительным, и вы пожалеете о содеянном». Его слова участники траурного мероприятия встретили возгласами «Смерть Израилю» и «Смерть Америке». Как в этот же день сообщила пресс-служба Верховного лидера Исламской революции, аятолла Сейед Али Хоссейни Хаменеи назвал страны, из которых осуществлялось финансирование для организации террористического акта в Ахвазе во время военного парада: «Согласно докладам, эту трусливую работу сделали те же лица, которых спасают США в Сирии и Ираке. Тратятся на них Саудовская Аравия и ОАЭ». Рахбор подчеркнул, что лица, причастные к этому террористическому акту, понесут жестокое наказание. Президент ИРИ Хасан Рухани и министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявили, что ответственность за этот теракт несут «региональные спонсоры терроризма и их американские инструкторы». Мы просто напомним, что в числе региональных спонсоров терроризма власти Ирана всегда перво-наперво имеют в виду именно Израиль…

Предлагаем с помощью иранского ресурса Fars News кое в чём разобраться. Итак, докладчик комиссии национальной безопасности и внешней политики иранского парламента Али Наджафи Хошруди 23 сентября заявил: «Состоялась встреча комиссии по национальной безопасности и внешней политике с участием представителей и должностных лиц органов безопасности, правоохранительной полиции и министерства внутренних дел для изучения недавнего террористического инцидента в Ахвазе. Во время встречи было подчёркнуто, что есть неопровержимые сведения о связях между террористической группой и некоторыми из стран региона». Комиссия сообщила также, что начальник отдела по связям с общественностью КСИР генерал Рамезан Шариф рассказал, что «террористы, которые напали на людей во время парада вооружённых сил в Ахвазе, были связаны с группировкой «Аль-Ахвазия», которая питается из Саудовской Аравии. Он добавил, что террористы стремились омрачить великолепие парада иранских вооружённых сил. Он сказал, что террористическая группа «Аль-Ахвазия» ранее стреляла по конвоям людей, которые посещали южные города Ирана, которые сопротивлялись агрессии Саддама в ходе 8-летней иракской войны против Ирана в 1980-х годах». Далее Fars News сообщало: «В последние годы террористическая группа «Аль-Ахвазия» пыталась создать угрозу безопасности в Иране при неограниченной поддержке саудовско-израильских сил, поскольку Тегеран усиливает свою влиятельную роль в регионе. Пресс-секретарь террористической группы «Аль-Ахвазия» Якуб Хор Тастари в интервью персоязычному каналу оппозиции Iran International из Копенгагена в Дании взял на себя ответственность за субботний теракт в юго-западном городе Ахваз в Иране, в результате которого погибло 29 человек и было ранено ещё 70 человек, включая гражданских лиц. «Аль-Ахвазия» объявила о начале боевых операций в 1999 г. из её основной базы в Лондоне, и её старшие руководители не стеснялись признавать принадлежность к арабским государствам Персидского залива. Она также имеет филиалы в Египте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В прошлом году группа провела свою ежегодную конференцию в Каире. У неё есть иллюзия формирования нового государства путём отделения провинций Хузестан, Бушехр и Хормозган и островов Персидского залива от Ирана. Деятельность террористической группы «Аль-Ахвазия» осуществляется в соответствии с идеями сепаратистской группировки шейха Хазаля, который получил 70 лет назад британское рыцарство. Кроме того, Абдулхамид аль-Хазаль, внук шейха Хазаля, участвовал в конференции группы «Аль-Ахвазия» в Каире в январе 2017 г. В кулуарах конференции он поблагодарил республиканцев США за приглашение его в Вашингтон и рассказал об обещании администрации Трампа изучить вопрос о финансовой поддержке «Аль-Ахвазии». После событий, связанных с «арабской весной» в регионе, «Аль-Ахвазия» попыталась увеличить количество своих террористических актов. Попытки посеять раздоры между различными племенами и разжечь арабо-иранский конфликт, а также возглавить некоторые уличные беспорядки в провинции Хузестан являются одними из актов, проводимых этой сепаратистской группой».

То есть один из «претендентов» на авторство теракта в Ахвазе иранским властям неплохо известен, как и чёткие связи «Аль-Ахвазии» со спецслужбами США, Англии, Израиля и Саудовской Аравии с ОАЭ. Однако, как нередко оказывалось, расчёты врагов Ирана на «Аль-Ахвазию», как и на какой-то протест арабоязычной части населения провинции Хузестан, опрокидывались. И не только спецслужбами и КСИР Ирана. Подводило… плохое знание конфессиональной принадлежности, по крайней мере, части арабов Хузестана. Так, в 2014−15 гг. несколько раз именно арабы-шииты из города Дизфуль и окрестностей перехватывали и сдавали в руки КСИР террористов, вторгавшихся с территории то Ирака, то Кувейта. «Думки» спецов с Запада и Израиля, что, дескать, «арабский национализм» в состоянии размыть внутреннее единство Ирана, в данном случае обрушивались из-за незнания того, что часть арабов Хузестана, как и в соседнем Ираке, — шииты. Впрочем, всё равно «послужной список» террористов «Аль-Ахвазии» тоже немал. Более 10 взрывов в разных городах провинции Хузестан в период с 2005 по 2006 годы, наиболее кровавым из которых был взрыв бомбы в офисе губернатора города Ахваз, в результате чего погибло 11 человек и было ранено более 87 человек. Взрыв на нефтяных объектах города Рамшир в сентябре 2013 г. В 2015 г. группа также заявила, что она взорвала несколько нефтепроводов вблизи Ахваза. Взрыв на нефтепроводе в январе 2017 г. Убийство главы отделения разведывательного министерства Ирана в Рамшире Хоссейнае Шарифи в 2017 г. вместе с несколькими другими, сопровождающими его лицами. Но, по сути, эти теракты, как это ни покажется странным, приводили лишь к тому, что шииты Хузестана ещё активней вступали во всеиранское ополчение «Басидж» и помогали армии и КСИР в охране общественного порядка и обеспечении безопасности. То есть можно говорить о том, что преступные вылазки «Аль-Ахвазии» по своей «результативности» мало чем отличались, например, от преступлений курдских террористических партий типа ДПК-И и так называемой «Партии свободной жизни Курдистана» (PJAK). Кстати, ресурс Fars News также напомнил, что некто Ширзад Камангар, один из основателей террористической группировки PJAK, принял участие в конференции «Аль-Ахвазия» в Копенгагене 12 декабря 2015 г., подчеркнув поддержку «его» курдов террористам «Аль-Ахвазии»… Ну, террорист террориста видит и привечает издалека, это понятно.

Так или иначе, но МИД Ирана ещё 23 сентября вызвал послов Нидерландов, Дании и временного поверенного в делах Великобритании в Тегеране и проинформировал, что Иран и раньше предупреждал о деятельности в этих странах членов террористической группировки, причастной к теракту в Ахвазе, и призывал к их задержанию и расследованию. МИД Ирана также сообщил временному поверенному в делах Великобритании, что Тегеран не приемлет интервью представителя сепаратистской группировки «Аль-Ахвазия» какому-либо телеканалу в Лондоне, сообщало агентство IRNA. Представители трёх стран выразили сожаление по поводу случавшегося в Иране и заявили о готовности своих стран к разведывательному сотрудничеству для идентификации террористов. Иными словами, сейчас и пройдёт своеобразный тест «на вшивость» и для указанных государств, и для ЕС в целом. И не дай Бог европейцам провалить этот тест. Но ведь все прекрасно понимают — именно «что-то идлибское» в договоренностях президентов России Владимира Путина и Турции Реджепа Эрдогана всё это и подтолкнуло, ускорило. Что именно — мы вряд ли узнаем в 2018 году. Пока скажем лишь, что мы были правы в нашем предположении относительно того, что трагедия с Ил-20 может ускорить разрешение «идлибского узла». 21 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Сараево назвал примерные сроки, когда боевики террористической группировки «Джебхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра») (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которой покровительствуют США и Саудовская Аравия, покинут демилитаризованную зону в Идлибе: «К середине октября все джебхат-ан-нусровцы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должны выйти из этой демилитаризованной зоны, из неё должно быть выведено всё тяжёлое вооружение». Он также обратил внимание на то, что российско-турецкая договоренность по Идлибу является промежуточным шагом, «потому что создаётся всего лишь демилитаризованная зона», необходимая с целью избежать дальнейшего обострения ситуации в Идлибе. То есть по военному календарю России, Сирии и Ирана, ноябрь для террористов Идлиба, обещанный им Эрдоганом, должен начаться уже с первых дней октября…

Осталось уточнить лишь одно — почему из Турции и Израиля почти что в унисон заговорили о том, что, мол, Сирии угрожает превращение в «террористическое болото». Терминология одна и та же, хотя смысл различается. Но интерес вызывает именно совпадение в используемой терминологии. В частности, у израильский специалистов доминирует фантом угроз для России — дескать, хоть Сирия и не Афганистан, но РФ рискует увязнуть в «сирийском болоте». Эрдоган же лично глаголит о том, что Сирию «превращает в террористическое болото»… Америка. Вначале о турецкой версии «болота». Она вращается вокруг того, что, как уже 24 сентября заявил он в колонке для газеты «Коммерсантъ», США продолжают оказывать поддержку курдским формированиям, которые «угрожают безопасности Турции»: «Необычайная поддержка, которая в последнее время оказывалась, особенно со стороны США, силам ПДС («Партия демократического союза», PYD — прим.) и СДС («Сирийские демократические силы», SDF — прим.), продолжается». По его словам, подобные шаги наносят ущерб равновесию в регионе и мире и должны быть прекращены. Этот набат Эрдогана, видимо, связан с тем, что в последнее время сообщалось о том, что международная коалиция во главе с США начала строительство в Сирии новой военной базы. База будет располагаться недалеко от стратегического города Хаджин. Строительство новой базы идёт по мере того, как поддерживаемые США формирования SDF, в которых костяк составляют курдские отряды Народной самообороны (YPG), готовятся штурмовать город. 23 сентября на пресс-конференции перед вылетом в Нью-Йорк Эрдоган так и сказал: «В настоящее время самой большой проблемой для будущего Сирии является террористическое болото, расширяющееся под эгидой некоторых наших союзников к востоку от Евфрата». То есть дальше Турция будет опять говорить — и русским, и иранцам — исключительно о курдах.

Ожидавшийся «поворот», который, как это ни странно, в ряде мест пересекается с израильской трактовкой «сирийского болота». Там всё вертится вокруг идеи-фикс Тель-Авива о том, что даже с помощью России и Ирана сирийский президент Башар аль-Асад контролирует лишь «около половины» территории страны. Израиль трактует договоренности Путин — Эрдоган как «Россия отдаёт туркам 15% сирийской территории», что насквозь разбивается требованием Лаврова от 21 сентября о безоговорочной эвакуации «нусровцев» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к середине октября 2018-го. И кто не понимает, что после террористов очередь уйти будет уже на турках и протурецких силах? Далее — в Израиле уверены, что «около 30% бывшей Сирии контролируется курдами при поддержке США и их западных союзников» и что у Асада армии «максимум 20 тысяч». Итак, вся проблема в курдах, которые «вместе с США»? Но это давно не так. Хотя отряды YPG пока не покинули проамериканский конгломерат SDF, эвакуация американцами (да неважно кем!..) боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из провинции Дэйр-эз-Зор подтвердила то, что сообщалось ещё в мае — что курды чуть ли не повсеместно подписывают соглашения с правительством Сирии. И уже с июня курды тех самых «30% сирийской территории» — не просто союзники Асада, а взятые на довольство военнослужащие единой сирийской армии. Есть ряд исключений — например, в Эр-Ракке, но этот город и вся провинция Ракка не являются курдонаселёнными. С учётом ожидающихся уходов из Эт-Танфа и террористов, и их опекунов процент контролируемой Асадом территории ну явно уже почти 90%. Да и провинция Идлиб, даже с пока оккупируемыми турками Эль-Бабом, Джераблусом, Африном и Манбиджем, это далеко не «15% сирийской территории». Наконец, ещё один миф — что исключительно благодаря России и её ВКС президент Асад удержал власть и страну. Такое утверждать — означает не уважать или просто не помнить слов президента России, которые он произносил неоднократно, начиная с 2015 г.: дамы и господа, «в поле» Сирии воюют конкретные люди, конкретные силы.

А 25 июля этого года мы привлекли внимание читателей к тому, что формулу успешности взаимодействия России с теми, кто «в поле», напомнил гендиректор иранского парламента по международным делам Хоссейн Амир-Абдоллахиян на встрече с послом Сирии в Иране Аднаном Хасаном Махмудом: «Тегеран, Москва, «Хезболла» — успешная модель сотрудничества в Сирии. Сотрудничество между Тегераном и Москвой, а также усилия ливанской «Хезболла» стали успешным опытом по установлению безопасности в Сирии и укреплению регионального мира». Перевод с дипломатического языка прост — российские ВКС разведывают и бомбят, а «в поле» переходят в наступление сирийцы, иранские военные советники и шиитские добровольцы, ополченцы-армяне, ассирийцы и даже курды (как было в Восточном Алеппо, например). А если кто-то считает, что «у Асада нет армии», то мы напомним — по данным на февраль 2016 г., численность различных военизированных организаций в Сирии, входящих в ополченческое движение Национальные силы обороны (Al Quwāt ad-Difāʿ al-Watanī), составляла около 150 тыс. человек (см. The Military Balance 2016, p. 354). Давайте приплюсуем те около 20 тыс. армии, которые израильтяне великодушно «разрешили» иметь Башару аль-Асаду, к этим почти 150 тыс. вооружённых людей, имеющих громадный опыт любой войны — в пустынях, в городах, в горах, на побережье — вот она, вся реальная сирийская армия, плюс добровольцы-шииты из различных стран и военные советники из Ирана. 90%, пусть даже только 80% Сирии, плюс около 170 тыс. армии при поддержке шиитов всего мира — так кто должен волноваться за судьбу сирийских курдов и Сирии в целом, господа и дамы из Турции и Израиля? Думается, что не политики и военные в Анкаре и Тель-Авиве.