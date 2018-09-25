Глава ЦРУ назвала Россию «сложной страной»

Вашингтон, , 00:26 — REGNUM Директриса Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джин Хаспел заявила о планах американской разведки расширить масштабы сбора информации о «сложных странах». Об этом накануне, 24 сентября, сообщает NBC News.

В своем первом публичном выступлении в качестве директрисы ЦРУ Хаспел заявила, что её ведомство собирается существенно расширить масштабы сбора информации о так называемых «сложных стран».

Под сложными странами Хаспел понимает Россию, Китай, Иран и Северную Корею. Именно эти страны американские власти считают государствами-ревизионистами, которые оспаривают американскую гегемонию в мире.

Хаспел пояснила, что усилия США по борьбе с этими «трудными проблемами» затмевались борьбой с терроризмом.

Напомним, ранее Хаспел, после того, как она официально вступила в должность главы ЦРУ, заявила, что разведка будет активнее инвестировать средства в сбор информации. Она подчеркнула, что ЦРУ увеличит число американских полевых агентов за рубежом и будет уделять особое внимание обучению агентов иностранным языкам.