Акционист Верзилов чувствует себя неспокойно и в Берлине

Берлин, , 00:35 — REGNUM «Опасность чувствует» в Берлине член Pussy Riot Петр Верзилов, пишет Bild.

По словам Яку Бизиля, основателя организации «Кино за мир», за менеджером акциониста была замечена слежка: за ним до больницы, в которой находится Верзилов, шли два человека.

В результате в медучреждении установлена охрана. У дома, в котором живут приехавшие с ним родственники, дежурят полицейские.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России расследуется уголовное дело о возможном отравлении Верзилова, который 12 сентября был госпитализирован в токсикологию, после переведен в Московский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, а затем увезен в Германию.

Немецкие врачи, в отличие от московских, предположили, что он был отравлен. 24 сентября стало известно о возбуждении уголовного дела.

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