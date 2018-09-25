Маленькая победа Ирана – большое поражение США

Алжир, , 00:24 — REGNUM В Алжире 22−23 сентября проходила встреча совместного министерского мониторингового комитета ОПЕК-плюс (английская аббревиатура — JMMC). Главным событием прошедшей встречи стало решение об отсутствии необходимости наращивания объема добычи нефти. «Вопрос об увеличении добычи свыше 1 млн. барреля в сутки не рассматривался» — таким был краткий итог заседания JMMC. Больше того — как сказано в официальном сообщении по итогам заседания — «ОПЕК ожидает, что в 2019 г на рынке может повториться сценарий 2014 г, когда излишки запасов нефти привели к драматическому падению цен. Этот вопрос может быть поднят на следующем заседании JMMC, которое пройдет в ноябре 2018 г. в г. Абу-Даби».

Интрига заключалась в том, что незадолго до начала встречи JMMC друг за другом появились два заявления. Первое было опубликовано Дональдом Трампом в Твиттере. «ОПЕК манипулирует рынком нефти… ОПЕК лучше прекратить манипуляции и вспомнить, что мы защищаем страны, которые входят в эту организацию. … ОПЕК должна добавить еще 2 млн. баррелей в сутки». Ультимативное и несколько истеричное заявление обусловлено активно разворачивающейся экономической войной США против Китая. Основная цель постоянного повышения пошлин на импортируемые в Штаты китайские товары — добиться того, чтобы американские предприниматели возвращали производство на территорию Америки. Но здесь вступает в силу самая обычная арифметика — любой бизнесмен будет рассчитывать себестоимость производства в США с учетом налоговых ставок, стоимости сырья или комплектующих и цены энергетических ресурсов. Если производство в США окажется слишком высоким, то и реакция покупательского рынка будет соответствующей — начнется снижение уровня продаж со всеми вытекающими для ВВП по итогам года. Если бы JMMC согласилась с требованиями Трампа, это вызвало бы снижение цен на нефть и, следовательно, снижение себестоимости производства и рост продаж.

Сразу после заявления Трампа свое заявление сделал министр нефти Ирана Б. Зангане. Если не обращать внимания на политическую риторику, то господин министр был краток: в случае решения JMMC о росте добычи нефти Иран использует свое право вето. И это тоже совершенно логично — после того, как США вышли из «ядерной сделки» с Ираном, они восстановили все дискриминационные меры против Исламской Республики. Часть компаний, покупавших иранскую нефть, отказались от продолжения сделок, объем продаж резко снизился. Если бы в тот момент, когда Иран еще не нашел новых покупателей, ОПЕК увеличил объем добычи — читать как «снизил цены на нефть» — потери Ирана увеличились бы в разы, ведь новых покупателей Иран мог найти только при предоставлении им скидок. Давать скидки при цене 80 долларов за баррель и давать скидки при цене 60 долларов за баррель — очевидно, что во втором случае рентабельность торговли нефтью для Ирана была бы значительно ниже.

Следовательно, результат заседания JMMC — ОПЕК и страны, примкнувшие к ней, считают интересы Ирана более предпочтительными, чем ультимативные требования президента США. Комментарий Б. Зангане, данный им 24 сентября, был краток: «Заседание мониторингового комитета ОПЕК+ не принесло положительного результата для Д. Трампа. Мечта США о прекращении экспорта нефти из Ирана никогда не сбудется.» Однополярность мира не устраивает все большее количество стран.