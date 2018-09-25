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Фронт ПОЛИСАРИО напомнил генсеку ООН об ответственности за Западную Сахару

Политика

Президент Сахарской Арабской Демократической Республики написал письмо генеральному секретарю ООН

Фронт ПОЛИСАРИО напомнил генсеку ООН об ответственности за Западную Сахару
viajar24h.com
Демонстрация в Мадриде за независимость Западной Сахары

Тифарити, 25 сентября 2018, 00:04 — REGNUM  Генеральный секретарь Фронта ПОЛИСАРИО Брахим Гали направил письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, в котором напомнил о полной ответственности ООН за Западную Сахару как «за последнюю проблему деколонизации в Африке», передаёт Sahara Press Service.

Как сообщается, в письме глава Фронта ПОЛИСАРИО заявил о необходимости безотлагательного вмешательства ООН для скорейшего обеспечения безопасности и защиты прав сахарских граждан на оккупированных Марокко территориях.

Брахим Гали также призвал к строгому соблюдению требований международного права в Западной Сахаре, в том числе к созданию возможностей для реализации права народа Западной Сахары на самоопределение, освобождению всех сахарских политзаключённых в марокканских тюрьмах, прекращению оккупации территорий Западной Сахары и систематического разграбления её природных ресурсов со стороны Марокко.

Отметим, что на днях Специальный комитет ООН по деколонизации, которому поручено изучить ситуацию с выполнением Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам, подтвердил, что Фронт ПОЛИСАРИО остается единственным и легитимным представителем народа Западной Сахары в соответствии с резолюциями Генассамблеи ООН.

В своем ежегодном докладе, представленном на 73-й сессии Генассамблеи, комитет также подтвердил право сахарского народа на самоопределение и правовой статус Западной Сахары в качестве предмета деколонизации.

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Конфликт в Западной Сахаре
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