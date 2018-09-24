Британия начала прием на свою территорию членов организации «Белые каски»

Лондон, , 23:48 — REGNUM В Британию переселяются «герои современности» «Белые каски», заявил 24 сентября глава британского МИД Джереми Хант.

Совместное заявление о начале приема на территории Соединенного Королевства участников «прославившейся» в Сирии организации «Белые каски» и членов их семей выпустили также британские МИД, МВД и министерство по международному развитию.

Напомним, организация «Белые каски» получила сомнительную известность благодаря постановочным видеороликам о помощи жертвам химических атак, якобы устроенных правительственными войсками Сирии.

Стоит отметить, что эти лица вывозятся в Британию по программе переселения подвергающихся опасности лиц при непосредственном участии британского МВД и Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Министр иностранных дел Британии Джереми Хант заявил, что «Белые каски» являются героями современности. Их уважают за отвагу, спасение жизней, их номинировали на Нобелевскую премию мира».

Как сообщало ИА REGNUM, члены организации «Белые каски» непосредственно участвовали в подготовке и осуществлении постановочных съемок «химических атак», использованных как повод для ракетных ударов по территории Сирии.

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