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В руках лидеров Украины заметили «путеводитель Саакашвили»

Политика

Будущее Украины — буфер между Западом и Россией

В руках лидеров Украины заметили «путеводитель Саакашвили»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Михаил Саакашвили

Москва, 24 сентября 2018, 23:43 — REGNUM  Украина идет по пути Грузии, совершая те же ошибки. Об этом рассказала грузинский политик, лидер партии «Демократическое движение — Единая Грузия» Нино Бурджанадзе в эфире программы «Большая игра» на Первом канале 24 сентября.

Она поделилась впечатлением, что «украинские лидеры взяли путеводитель Саакашвили, и совершают те же ошибки, которые совершали мы».

«У этой страны будущего не будет. Она просто будет буфером между Россией и Западом», — уверена политик.

По ее мнению, обе страны — это одна программа, один проект.

«Саакашвили был очень эффективным в этом плане. Он всю карьеру сделал на том, что показывал себя Давидом, борющимся с Голиафом», — поделилась лидер партии.

Нино Бурджанадзе — бывший председатель парламента Грузии, бывший и.о. президента, в настоящее время является оппозиционным политиком и выступает за восстановление диалога с Россией.

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