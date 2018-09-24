На Черном море и в Крыму начались военные учения

Симферополь, , 23:24 — REGNUM Российская армия, авиация и флот с 24 сентября проводят военные учения в Черном море и в Крыму, сообщает 24 сентября ТАСС.

В маневрах будут задействованы 10 боевых кораблей черноморского флота, более 50 самолетов штурмовой, оперативно-тактической и дальней авиации.

По информации пресс-службы Южного военного округа, учения начались с отражения массированного ракетного удара авиации условного противника по объектам в Крыму. В этой фазе учений приняли участие эскадрильи оперативно-тактической авиации соединения 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа.

Стоит отметить, что учения совпали в заявлениями Украины о намерении создать в Азовском море военно-морскую базу. Для формирования корабельной группировки которой через Керченский пролив были отправлены поисково-спасательное cудно A500 «Донбасс» и морской буксир А830 «Корец» ВМС Украины.

Украинские суда прошли под Крымским мостом с разрешения России и в сопровождении российских пограничных катеров. Официальный Киев заявляет, что буксир и спасательное судно вместе с двумя бронекатерами будут противостоять «агрессору» в акватории Азовского моря.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация в Азовском море обострилась в марте 2018 года после захвата украинскими пограничниками российского рыболовного сейнера «Норд» с 10 членами экипажа на борту. На данный момент только двое из них смогли вернуться домой.

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