Волкер: США не смогли изменить позицию России по Украине

Вашингтон, , 23:23 — REGNUM Специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер признал, что Вашингтону не удалось заставить Москву изменить позицию в отношении Украины. Об этом Волкер заявил сегодня, 24 сентября, выступая на форуме Центра анализа европейской политики.

«Что мы не смогли сделать, так это заставить Россию изменить свою позицию», — сказал Волкер.

Он также бездоказательно утверждает, что российские войска якобы присуствуют на Украине. И на основании этого утверждения Волкер отмечает, что Россия якобы верит, что получает выгоду от присутствия на территории Украины, несмотря на попытки Вашингтона доказать, что это не так.

Также Волкер заявил, что Москва «пока не готова к выходу из конфликта».

«Мы пытались показать, что это не является таковым. Россия проиграла в достижении своих основных стратегических целей, и лучшим решением для их достижения было бы выйти (из конфликта — ИА REGNUM ), но они пока не готовы к этому», — сказал американский спецпредставитель.