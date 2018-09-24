Вторник, 25 Сентября 2018 года
01:14:45 МСК

Волкер: США не смогли изменить позицию России по Украине

Политика

Политика давления через санкции не дает результатов

Вашингтон, 24 сентября 2018, 23:23 — REGNUM  Специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер признал, что Вашингтону не удалось заставить Москву изменить позицию в отношении Украины. Об этом Волкер заявил сегодня, 24 сентября, выступая на форуме Центра анализа европейской политики.

«Что мы не смогли сделать, так это заставить Россию изменить свою позицию», — сказал Волкер.

Он также бездоказательно утверждает, что российские войска якобы присуствуют на Украине. И на основании этого утверждения Волкер отмечает, что Россия якобы верит, что получает выгоду от присутствия на территории Украины, несмотря на попытки Вашингтона доказать, что это не так.

Также Волкер заявил, что Москва «пока не готова к выходу из конфликта».

«Мы пытались показать, что это не является таковым. Россия проиграла в достижении своих основных стратегических целей, и лучшим решением для их достижения было бы выйти (из конфликта — ИА REGNUM ), но они пока не готовы к этому», — сказал американский спецпредставитель.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Украина и США: американское вмешательство в дела Украины
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить