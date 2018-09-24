Трамп заявил об «огромном прогрессе» в денуклеаризации КНДР

Нью-Йорк, США, , 23:22 — REGNUM В деле денуклеаризации Корейского полуострова достигнут значительный прогресс, заявил 24 сентября президент США Дональд Трамп по итогам встречи с южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином в Нью-Йорке.

«Мы говорили о Северной Корее, где мы достигли огромного прогресса. Лидер КНДР Ким Чен Ын был очень открытым», — сказал глава Белого дома.

Он также отметил, что в течение предстоящих нескольких дней продолжит обсуждение темы КНДР с президентом Южной Кореи на полях сессии Генассамблеи ООН.

Напомним, ранее сегодня Дональд Трамп заявил, что его новая встреча с Ким Чен Ыном состоится «довольно скоро». По словам американского лидера, подготовкой этих переговоров в настоящее время занимается госсекретарь Майкл Помпео.

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