Нино Бурджанадзе о России: «Маленькие соседи должны с ней считаться»

Москва, , 23:39 — REGNUM Прозападный курс Грузии сложился тогда, когда Россия была другой страной. Об этом заявила грузинский политик, лидер партии «Демократическое движение — Единая Грузия» Нино Бурджанадзе в эфире программы «Большая игра» на Первом канале 24 сентября.

«Когда-то в Грузии считали, что членство в НАТО будет панацеей. В 90-е Россия была другой страной, не очень стабильной», — сказала она. Бурджанадзе призналась, что в те годы и сама разделяла подобные взгляды.

Сейчас Россия страна, которую «Путин поставил на ноги», и с которой считаются. И в том числе, с ней должны считаться ее «маленькие соседи».

Считаться, не значит подчиняться, уточнила Нино Бурджанадзе.

Бурджанадзе с 2001 по 2008 год являлась председателем парламента Грузии. На рубеже 2007 и 2008 годов исполняла обязанности президента. В последние годы находится в оппозиции.