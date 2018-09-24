Крушение Ил-20: «Выхода нет — либо соглашаться, либо идти на обострение»

Москва, , 23:24 — REGNUM После крушения Ил-20 негласное «джентельменское» соглашение между Россией и Израилем по поводу военных действий последнего на территории Сирии навсегда утратило свою силу. Об этом 24 сентября заявил директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Самое главное, что они (руководители Израиля) должны понять, это то, что джентельменское соглашение, которое действовало все три года между нами и Израилем — вы выполняете свои задачи, мы свои, мы вас понимаем, что вы таким образом отстаиваете свои национальные интересы и гарантируете безопасность, — теперь не работает», — заявил Коновалов.

Эксперт напомнил, что в то время как между Россией и западной коалицией существует прямой канал связи для согласования действий и ряд договорённостей — американская авиация не перелетает западнее Евфрата, Россия не действуем восточнее Евфрата, — в случае с Израилем условное соглашение носило негласный характер и не было формализовано.

«Все понимали это негласное соглашение и оно не афишировалось. Потому что ситуация с Израилем всегда деликатна, всегда щепетильна. С ними непросто каждый раз вести дипломатические и военные отношения. У него своя позиция — он в осаждённой крепости на Ближнем Востоке и вправе действовать так, как ему заблагорассудится», — указал Коновалов.

«Что случилось за три года? Изначально Израиль действовал по-своему, но очень чётко, избегая всех возможных проблем. Постепенно ситуация начала расхолаживаться. Раз не предупредили, два. Вроде бы ничего не произошло страшного — выполняют свои задачи. Но риски повышались. Сознательно они шли к расширению своей свободы, расширяли рамки своих действий, чтобы мы всё меньше мешали и они меньше отчитывались, действуя так, как им надо и когда они хотят», — пояснил он.

По его мнению, в настоящее время Россия заняла верную позицию, дав однозначно понять Израилю, что за происшествие придётся серьёзно отвечать.

«Сейчас не стали рубить шашками. Правильно была занята позиция — чёткая и жёсткая, — Министерства обороны. Не совсем она совпадает с основной линией политического руководства страны. Минобороны говорит, что погибли наши солдаты, и потому позиция жёсткая — раз они погибли и вы (Израиль) должны за это ответить», — отметил он.

«Теперь у них выхода нет. Россия поставит им жёсткие рамки. Безусловно, будет меморандум. … Выхода нет — либо соглашаться, либо идти на обострение», — добавил эксперт.

Напомним, что сирийские ПВО сбили российский самолет-разведчик Ил-20 над Средиземным морем вечером 17 сентября, в результате чего погибли все из 15 находившихся на борту российских военных. Минобороны России обвинило в инциденте израильские ВВС, чьи истребители F-16 наносили удары по Латакии и фактически «подставили» большой самолет под огонь сирийских сил. Израильские военные заявляли, что к тому моменту F-16 уже вернулись в воздушное пространство Израиля, однако Минобороны России настояло, что при подлете Ил-20 к базе Хмеймим израильские F-16 находились рядом с ним.

24 сентября министр обороны России Сергей Шойгу заявил о том, что в ответ на крушение Ил-20 Москва в течение двух недель передаст Сирии комплекс С-300. Тем временем армия Израиля факты о крушении российского Ил-20 в Сирии не признала и заявила о своей непричастности к трагедии.