Сирийский вопрос: «Мы научились решать проблемы без посредничества Запада»

Москва, , 23:23 — REGNUM Тройственный союз России, Турции и Ирана свидетельствует о том, что региональные игроки становятся всё эффективнее в том, чтобы решать свои противоречия без посредничества США и международных организаций. Об этом 24 сентября заявил директор Центра партнёрства цивилизаций Института международных исследований МГИМО Вениамин Попов в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Дело в том, что это важнейшая тенденция современного мира и это многие понимают — то, что мы создаём действительно партнёрские отношения с мусульманскими странами. А Турция и Иран — ключевые здесь игроки в этом мире. То, что мы вышли с ними на процесс политического урегулирования — это колоссальное достижение», — заявил Попов.

Он отметил, что когда Россия с Турцией и Ираном создала тройственную коалицию, многие утверждали, особенно на Западе, что это объединение крайне недолговечно, поскольку каждая из трёх стран преследует свои собственные интересы.

«Какой вой был по Алеппо? В чём только нас не обвиняли! Сейчас же это всё забыто. Мы создали этот тройственный альянс и он делает политическое урегулирование. Причём заметьте — без Соединённых Штатов. И без Западной Европы. Без Запада. Мы можем всё сделать на Ближнем Востоке, как и в других регионах сами, хоть это и сложно и этого в Вашингтоне не хотят», — отметил он.