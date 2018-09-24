«Мы спасли весь исламский мир» — о роли России в Сирии

Москва, , 23:22 — REGNUM Своими действиями на Ближнем Востоке России удалось не только сохранить суверенитет Сирии, но и удержать от дестабилизации весь регион и исламский мир в целом. Об этом 24 сентября директор Центра партнёрства цивилизаций Института международных исследований МГИМО Вениамин Попов в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Россия сегодня стала ключевым игроком на Ближнем Востоке. Это признают абсолютно все — наши недруги и наши сторонники. Мы сделали великую вещь — мы разгромили, нанесли сокрушительный удар по этим страшным головорезам (террористам) и спасли не только Дамаск, но спасли весь исламский мир», — заявил Попов.

Он напомнил, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) планировали идти в Мекку и Медину, и если бы такой сценарий получил возможность осуществления, уже это бы создало почву для огромной нестабильности во всём исламском мире.

Столь значительное усиление роли России на Ближнем Востоке создаёт огромное беспокойство для западного мира. До последнего времени России удавалось умело поддерживать хорошие отношения и с Израилем. Однако теперь, на фоне сбитого Ил-20, США будут всячески способствовать осложнению отношений между двумя странами.

«Конечно, слишком хорошие отношения России с Израилем и слишком велика роль Россия на Ближнем Востоке. Как бы это немного повернуть в другую сторону? США готовы воевать до последнего сирийца, они хотят только сорвать политическое урегулирование, затормозить его любыми путями. И американцы теперь очень внимательно смотрят на развитие ситуации», — подчеркнул Попов.

Вечером 17 сентября сирийские ПВО по ошибке сбили российский самолет-разведчик Ил-20 над Средиземным морем на подлёте к базе Хмеймим. Погибли все из 15 находившихся на борту российских военных. Минобороны России обвинило в инциденте израильские ВВС, чьи истребители в это время наносили удары по Латакии. 24 сентября министр обороны России Сергей Шойгу заявил о том, что в ответ на крушение Ил-20 Москва в течение двух недель передаст Сирии комплекс С-300.