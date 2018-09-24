МИД: Россия готова обсуждать с США вопрос поставки С-300 в Сирию

Москва, , 22:58 — REGNUM Москва считает неоправданными заявления официальных лиц в США об угрозе эскалации обстановки в Сирии в случае поставки Дамаску российских ЗРК С-300. Об этом заявил 24 сентября замглавы МИД России Сергей Рябков, передаёт «Интерфакс».

Рябков подчеркнул, что подобные решения принимаются российской стороной «после детального и глубокого анализа всех обстоятельств и всех аспектов развития обстановки», и потому ни о каком действии Москвы, якобы направленном на эскалацию в Сирии, «не может быть и речи».

Замглавы МИД отметил, что Москва готова обсуждать с Вашингтоном «любые темы, касающиеся ситуации в Сирии и где бы то ни было ещё», но для продуктивности таких обсуждений американской стороне необходимо «отказаться от менторства и попыток представлять собственные подходы и собственные взгляды в качестве единственно возможных и единственно допустимых».

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал «большой ошибкой» планы России передать Сирии зенитно-ракетные комплексы С-300, отметив, что данный шаг может привести к эскалации и без того напряженной ситуации в регионе.

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