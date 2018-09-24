СМИ: Британские подводные лодки небоеспособны

Лондон, , 22:49 — REGNUM Британские субмарины не участвовали в прошлом ракетном ударе по Сирии из Средиземного моря, так как не обладали технической возможностью сделать это, сообщает 24 сентября Daily Mail со ссылкой на анонимный источник в минобороны Британии.

Издание утверждает, что в начале 2017 года премьер-министр Тереза Мэй приказала участвовать в ударе коалиции США по Сирии. После этого в британских СМИ описывался поход британских субмарин с крылатыми ракетами к Средиземному морю, в то время как в реальности подлодки ВМС Британии оставались на базах из-за плачевного технического состояния.

По мнению Daily Mail, причиной такого положения дел является сокращение оборонного бюджета. Издание утверждает, что из-за этого армия и флот Британии потеряли способность выполнять свои обязанности даже в рамках блока НАТО.

Помимо незавидного состояния военно-морского флота, сильные проблемы переживают и ВВС Британии, лишь 30% самолетов которых способны летать.

При этом издание горестно напоминает, что правительство готовит новое сокращение вооруженных сил до 50 тыс. военнослужащих.

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Как сообщало ИА REGNUM, в США и странах НАТО подобные сообщения СМИ инициируют обсуждение перераспределения финансовых потоков госбюджета в пользу военно-промышленного комплекса.

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