Поклонская вновь выступила против повышения пенсионного возраста

Москва, , 22:13 — REGNUM Депутат Государственной думы от «Единой России» Наталья Поклонская предложила не повышать пенсионный возраст. Об этом она написала сегодня, 24 сентября, на своей странице в социальной сети Facebook.

Поклонская сообщила, что на минувшей неделе она внесла свои поправки к пакету законов о пенсионной реформе. Депутат предлагает оставить пенсионный возраст на прежнем уровне, но при его достижении (55 лет у женщин, 60 лет — у мужчин) граждане получают право самостоятельно выбирать: выйти на пенсию либо продолжить работу.

При этом за каждый трудовой год после достижения пенсионного возраста Поклонская предлагает увеличивать размер пенсии на 3% по отношению к уже начисленной сумме. При этом пенсия будет выплачиваться после увольнения.

Она уверена, что таким образом можно создать стимул при котором граждане России будут заинтересованы в увеличении своего рабочего стажа. Но при этом сохраняется право выхода граждан на пенсию на общих условиях — для мужчин в 60 лет, для женщин — в 55 лет.

Также Полконская подчеркивает, что граждане с рабочим стажем от 37 лет и более должны обладать безусловным правом выхода на пенсию.

Напомним, что Поклонская была единственным депутатом Государственной думы от «Единой России», которая голосовала против предложений правительства Дмитрия Медведева о повышении пенсионного возраста. Также был ряд депутатов от «Единой России», которые не голосовали по этому законопроекту. За это она подверглась определённой обструкции со стороны своих сопартийцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 сентября в Государственной думе состоится второе чтение законопроекта о пенсионной реформе.

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