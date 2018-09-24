Россия будет помогать готовить учителей для школ Узбекистана

Ташкент, , 22:01 — REGNUM Узбекистан и Россия намерены сотрудничать в сфере подготовки преподавателей для общеобразовательных школ, острая нехватка которых ощущается в республике, сообщил ИА REGNUM сотрудник пресс-службы министерства народного образования Узбекистана.

По его словам, в этих целях на днях Узбекистан посетила делегация из России, в которые вошли первый заместитель директора ГКУ «Московский Дом соотечественников» Юрий Каплун, проректор по науке Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина Михаил Осадчий, другие лица.

«В Узбекистане ощущается острая нехватка учителей, особенно в русскоязычных школах, в этой связи мы договорились с российской стороной организовать взаимодействия с учебными заведениями России для подготовки и переподготовки учителей Узбекистана», — признались в министерстве.

В ходе переговоров российская сторона выступила с предложением начать сотрудничество в рамках партнерской сети «Институт Пушкина», которая предоставляет возможность подготовки высококвалифицированных учителей русского языка.

Кроме того, было предложено направлять молодежь из Узбекистана на обучение в российские вузы по педагогическим направлениям.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, родители узбекских дошколят ежегодно «штурмуют» образовательные учреждения, в которых есть классы с русским языком, причем данная ситуация наблюдается не только в столице Узбекистана, но и в таких городах, как Самарканд, Бухара, Фергана, Хива, Ургенч.

Как считают эксперты в сфере образования, стремление родителей отдать детей в школы с русским языком обучения вполне обоснованно — на русском языке больше литературы, учебников, обучение на русском языке является более качественным, так как русскоязычные учителя имеют доступ к большему количеству источников, в то время как на узбекском языке таких источников меньше.