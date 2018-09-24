Экс-глава Ижевска стал директором «Ижсталь-ТНП»

Ижевск, , 22:01 — REGNUM Экс-глава Ижевска Юрий Тюрин назначен директором дочерней структуры ПАО «Ижсталь» (входит в группу «Мечел»). Об этом он сообщил на своей странице в одной из социальных сетей.

Тюрин возглавил ООО «Ижсталь — ТНП», которое занимается производством инструмента. Отмечается, эту должность экс-глава Ижевска занял 17 сентября.

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По данным «Спарк-Интерфакс», в настоящее время директором компании по-прежнему числится Михаил Орлов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Юрий Тюрин начал свою трудовую деятельность в должности электромонтера электроремонтного цеха завода «Ижсталь». С 1998 года занимал в этой же компании посты главного энергетика, директора по общим вопросам, технического директора и вновь главного энергетика.

Главой Ижевска стал в 2015 году в процессе избрания из числа депутатов гордумы столицы Удмуртии.

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3 мая 2018 года Тюрин покинул пост градоначальника по собственному желанию, назвав это решение «непростым».

Вернувшись из отпуска, экс-мэр принял решение участвовать в довыборах в городскую думу по Колтоминскому одномандатному избирательному округу №10. Зарегистрироваться в качестве кандидата в депутаты Тюрину удалось лишь со второй попытки — изначально часть подписей в поддержку кандидата были признаны недействительными. В конце августа экс-глава Ижевска подал заявление о том, что покидает ряды партии «Единая Россия».

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В довыборах по округу №10 вместе с Тюриным принимали участие еще шесть кандидатов. В итоге здесь победил заместитель директора ООО «УК «Бонкрафт» Сергей Шабалин от «Единой России», набрав 1 214 голосов избирателей против 742, выступивших в поддержку экс-главы Ижевска.

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