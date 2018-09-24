Пограничники и таможенники Узбекистана пройдут обучение в рамках программы

Ташкент, , 21:55 — REGNUM Трехдневный семинар по совершенствованию практических навыков таможенных и пограничных органов в области предупреждения и выявления незаконного оборота товаров и транспортных средств состоится в Узбекистане 25 — 27 сентября. Об этом говорится в поступившем в ИА REGNUM сообщении Программы содействия управлению границами в Центральной Азии (БОМКА), финансируемой Европейским Союзом.

«Данная инициатива направлена на повышение эффективности досмотра и процедур работы с контрабандными товарами. В рамках семинара будут проведены практические занятия по анализу рисков и обнаружению тайников в процессе таможенного досмотра, и определению поддельных пломб и модифицированных контейнеров», говорится в сообшении.

Также, участники ознакомятся с использованием различных технических средств, методами и практикой, применяемыми в Литовской таможенной службе и Европейском Союзе.

Первые мероприятия БОМКА прошли в 2003 году, с тех пор программа укрепила партнерство с правительствами стран Центральной Азии в сфере содействия управлению границами. На период 2003—2019 гг. на реализацию программы БОМКА Европейским Союзом было выделено 40,1 миллионов евро.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, через территорию Узбекистана проходит так называемый «Северный маршрут» по незаконной транспортировке наркотиков из Афганистана в Россию и далее в Европу. Объем наркотрафика «Северного маршрута» эксперты оценивают в 100 тонн опиатов в год.