Украина: «Венгрия блокирует нашу евроинтеграцию»

Киев, , 21:40 — REGNUM «Венгрия блокирует европейскую интеграцию Украины в рамках сотрудничества с Евросоюзом и НАТО. Это затрудняет экономическое и социальное развитие Закарпатской области, поскольку 90% её экспорта приходится на страны ЕС». Об этом написала на своей странице в Фейсбуке вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

«Венгерские власти не устают повторять, что их наибольшей заботой является благополучие этнических венгров. Почему же тогда своими действиями Будапешт фактически хочет лишить их европейского будущего? Экономическое, социальное развитие Закарпатья — области, которая граничит с четырьмя странами — членами ЕС, — напрямую зависит от успешности европейской интеграции Украины. Это единственная украинская область, где более 90% экспорта приходится на ЕС. Закарпатцы будут первыми, кто больше всего пострадает от остановки евроинтеграционного продвижения Украины. Манипуляции и геополитические игры Будапешта будут дорого стоить украинцам венгерского происхождения», — отметила Климпуш-Цинцадзе.

При этом она призвала Венгрию уважать украинские законы, которые запрещают двойное гражданство. По словам Климпуш-Цинцадзе, от обострения отношений между Венгрией и Украиной выигрывает только Россия.

«Язык ультиматумов — это ложный путь, которого мы всячески стремимся избежать. От обострения отношений между Венгрией и Украиной выигрывает только Россия. К сожалению, в Будапеште отказываются слышать наши призывы к конструктивному диалогу по всем чувствительным вопросам. Хочу подчеркнуть, суверенитет Украины не может быть предметом компромисса или каких-то подковерных договоренностей. Украинский народ ежедневно вынужден платить за него слишком высокую цену», — пояснила вице-премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия может и дальше замедлять интеграцию Украины в евроструктуры. На вопрос о том, как Венгрия ответит, если Украина вышлет одного из венгерских консулов, Сийярто сказал, что «мы можем выслать украинского дипломата подобного ранга».

19 сентября глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Украине известно о том, что в Закарпатье скрытно выдаются венгерские паспорта. По его словам, Украина проверяет подлинность видео, на котором жителям Закарпатья выдают венгерские паспорта.