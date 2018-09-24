Белый дом опроверг информацию об отставке Розенстайна

Вашингтон, , 21:35 — REGNUM Президент США Дональд Трамп не отправлял в отставку заместителя генерального прокурора США Рода Розенстайна. Соответствующее заявление сделала сегодня, 24 сентября, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Ранее в американской прессе появилась информация о том, что Розенстайн якобы обсуждал вариант отстранения президента Трампа от власти на основании 25-й поправки к конституции США, которая предполагает передачу власти вице-президенту в случае неспособности главы государства выполнять свои обязанности.

Сегодня в американской печати появилась информация уже о том, что Розенстайн может уйти в отставку или уже был уволен администрацией.

Однако Сандерс эти слухи развеяла.

Пресс-секретарь Белого дома США заявила, что Розенстайн подробно переговорил с президентом Трампом и обсудил недавние сообщения в СМИ.

«Поскольку президент находится на сессии Генеральной Ассамблеи ООН и его расписание плотное, они встретятся в четверг, когда президент вернется в Вашингтон», — рассказала Сандерс.