75% японцев, желающим получить Курилы, отвечают отказом 90% граждан России

Анатолий Кошкин, , 21:22 — REGNUM

Результаты проведенного в Японии исследования отношения японцев к мирному договору с Россией не удивили. Газета «Иомиури» сообщает, что около 75 процентов японцев выступают против заключения мирного договора с Россией без предварительных условий, как это предложил японскому премьер-министру Синдзо Абэ президент РФ Владимир Путин. И лишь 14 процентов опрошенных поддерживают это предложение. А в результате опроса, проведенного другой японской центральной газетой «Нихонсимбун», выяснилось, что 66 процентов японцев выступают за предварительное решение территориального вопроса, и только 19 процентов допускают, что сначала можно заключить мирный договор. Еще шесть процентов опрошенных вообще не считают нужным подписывать соглашение.

Иные цифры ожидать трудно, учитывая, что японцы с детства воспитываются в духе борьбы за якобы захваченные «исконные северные территории» Японии. Мощная японская пропаганда убеждает японцев, что коварные русские, нарушив существовавший нейтралитет, вероломно напали на уже якобы готовую к капитуляции Японию и, действуя, как «вор на пожаре», оккупировали острова Тисима (Курильские) и не желают их «возвращать». При этом требования японских националистов и, как ни странно, Коммунистической партии Японии распространяются на всю Курильскую гряду вплоть до Камчатки. Объектом шумной практически ежедневной вакханалии японских правых у российского посольства в Токио и генконсульств в других городах, а также у представительств ТАСС, Аэрофлота и др. является и Карафуто, как до сих пор именуют в Японии освобожденный в 1945 году от японцев остров Сахалин. И делается это при попустительстве, а нередко и поддержке японского правительства. Для того чтобы убедиться в этом достаточно посмотреть, как Курилы и Южный Сахалин изображаются на японских географических картах, в том числе школьных.

Для поддержания подобных искаженных представлений в Японии замалчиваются такие определившие судьбу Курил важные документы военного времени, как Ялтинское соглашение союзников, Потсдамская декларация, Акт о капитуляции Японии, и послевоенные — Сан-Францисский мирный договор, Устав ООН и другие, согласно которым Япония по итогам войны была лишена этих территорий. В МИД Японии, конечно, знают об этих документах. И тем не менее в ответ на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать предложение Путина во внешнеполитическом ведомстве Страны восходящего солнца сообщили, что Токио намерен вести переговоры с Россией с целью заключения мирного договора только после решения территориального вопроса, то есть «возвращения» Японии всех южнокурильских островов, и эта позиция остается неизменной.

Ну что ж, неизменным остается и мнение российского народа по данному вопросу — по опросам общественного мнения, почти 90 процентов наших людей выступают против каких бы то ни было территориальных уступок Японии.