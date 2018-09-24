США сертифицировали Ту-214 для полётов в рамках Договора по открытому небу

Москва, , 21:18 — REGNUM Власти США сертифицировали российский самолёт Ту-214 для осуществления полётов над территорией страны в рамках международного Договора по открытому небу. Об этом сообщил на брифинге 24 сентября начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

«Сегодня на полях Консультативной комиссии по «Открытому небу» в Вене представитель США подписал итоговый протокол по освидетельствованию российского самолёта наблюдения Ту-214ОН с цифровой камерой отечественного производства OSDCAM4060», — сообщил Рыжков.

Он отметил, что сертификация нового самолёта расширит возможности России по эффективному выполнению наблюдательных полётов, в том числе над территориями Соединённых Штатов, Канады и Великобритании.

Напомним, сертификация Ту-214 проводилась с 2 по 11 сентября. Тогда отчёт об освидетельствовании самолёта подписали представители 22 стран — участниц соглашения, однако представитель США без объяснения причин отказался подписывать документ. Позднее в госдепартаменте заявили, что для одобрения новой камеры Вашингтону потребовалось время на дополнительные консультации со специалистами.