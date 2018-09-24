«Как будут выходить?» — в России шутят над украинскими кораблями

Москва, , 21:33 — REGNUM Российские эксперты не смогли сдержать насмешек, комментируя историю с проходом украинских кораблей в Азовское море. В эфире ток-шоу «60 минут» на телеканале Россия1 24 сентября они состязались друг с другом в остроумии.

«Вошли-то они вошли. Вот как они оттуда будут выходить?» — спросил профессор МосГУ Николай Платошкин.

Он напомнил о разрыве договора о дружбе между двумя странами, что ставит под сомнение легальность обратного пути кораблей.

«Я думаю, главной задачей этого блестящего морского похода было чисто коммерческое предприятие. Потому что металлоперерабатывающие заводы есть как раз в Мариуполе и Бердянске. Вот они эту рвань и будут перерабатывать», — продолжил шутить Платошкин.

С преувеличенной серьезностью ответил политолог Владимир Корнилов:

«Глумиться тут не надо. На самом деле то, что совершили моряки «Донбасса» — это, действительно, подвиг. Сродни той барже с арбузами, которая из Херсона в Киев шла. Люди вышли на корабле, который рассыпается. Он без буксира ходить не может».

Корнилов также предположил, что в Бердянске корабль «Донбасс» встанет на вечный прикол и из него сделают общежитие для моряков на 150 койко-мест.

«Марк Твен, знаменитый писатель, тоже плыл на посудине. Прошел через всю Европу, в Одессу зашли, потом пришли к Ялте. Когда-то это была великая империя, потом великая страна. И о россиянах вспоминает этот великий американец с воодушевлением», — рассказал депутат Госдумы от КПРФ Леонид Калашников.

И примирительно добавил, что хочет, чтобы «украинцы возвращались на этих посудинах или на новых кораблях в единую дружескую акваторию Азовского и Черного морей».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября два корабля ВМС Украины «Донбасс» и «Корец» прошли под аркой Керченского моста.